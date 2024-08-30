Bursa'da motosiklet hırsızı böyle yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikleti çalınan kişinin ihbarı üzerine çalışma başlattı. Suçun işlendiği mahallede güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelinin 36 ayrı suçtan kaydı bulunan K.E. olduğunu belirledi. Polis K.E.'yi, çaldığı bir başka motosikleti saklamak için metruk bir binanın bahçesine üzerini çalı çırpıyla kapatıp saklarken buldu. Ekipleri karşısında görünce çaldığı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli, kısa sürede yakalanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyette işlemleri tamamlanan K.E., 'Hırsızlık' suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.