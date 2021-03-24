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AA
Haber Giriş: 24.03.2021 - 04:16 | Son Güncelleme:

Bursa'da mobilya ve tekstil fabrikalarında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Bursa'da mobilya ve tekstil fabrikalarında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim fabrikasında çıkan, önce bitişikteki tekstil fabrikasına ardından başka bir mobilya fabrikasına sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Organize Sanayii Bölgesi 2'nci Cadde'deki mobilya üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyümesi üzerine yangın, önce bitişikteki tekstil fabrikasına ardından başka bir mobilya fabrikasına sıçradı.

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

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