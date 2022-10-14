Bursa’da mobilya imalathanesinde yangın

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Yangın, saat 13.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi Kaymak Sokak’ta bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinde çıktı. Demir masa ve sandalye imalatı yapılan atölyenin üst katındaki boyahanede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.