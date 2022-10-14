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Bursa’da mobilya imalathanesinde yangın

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#Yangın#Bursa#Mobilya
Bursa’da mobilya imalathanesinde yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 14:18

Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan ve zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. 

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Yangın, saat 13.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi Kaymak Sokak’ta bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinde çıktı. Demir masa ve sandalye imalatı yapılan atölyenin üst katındaki boyahanede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa’da mobilya imalathanesinde yangın



Yangının çalışanlar yemek molasındayken çıktığı öğrenilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği Yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Yangın#Bursa#Mobilya

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