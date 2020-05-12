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DHA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 23:36,Son Güncelleme:

Bursa'da mobilya fabrikasının bahçesinde yangın

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Bursa'da mobilya fabrikasının bahçesinde yangın
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasının bahçesindeki ahşapların tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin trafoya sıçraması üzerine patlama meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat çalışmasıyla fabrika binasına sıçramadan söndürüldü.

 

Yangın, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Bursa- Ankara yolundaki mobilya fabrikasında çıktı. Fabrikanın bahçesindeki istifli ahşaplar henüz belirlenemeyen nedenle bir anda tutuştu. Yangın kısa sürede büyürken alevleri fark eden sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekerken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Alevlerin sıçradığı trafoda patlama meydana geldi. Bölgeye sevk edilen UEDAŞ ekipleri kısa sürede elektrik akımını kesti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat çalışmasıyla söndürüldü.

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