Bursa'da mobilya atölyesinde yangın paniği!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Doğalgazda yardım adımı KOSGEB destekleri genişletiliyor...Doğalgazda yardım adımı! KOSGEB destekleri genişletiliyor...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değişti...Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti...#Memur
Hepsini tek tek hesapladık İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarıHepsini tek tek hesapladık! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları#Emekli
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Memur ve emekliye ek zam müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Memur ve emekliye ek zam müjdesi#Memur
Omicron alarm veriyor Vakalar tedirgin edici seviyedeOmicron alarm veriyor! Vakalar tedirgin edici seviyede#Omicron
Ankara için flaş kar erimesi uyarısıAnkara için flaş 'kar erimesi' uyarısı!#Ankara Valiliği
Milyonlarca yatırımcı ekran başında Kripto paralara neler oluyorMilyonlarca yatırımcı ekran başında! Kripto paralara neler oluyor?#Bitcoin
Görüntüler büyük tepki çekmişti... Flaş gelişmeGörüntüler büyük tepki çekmişti... Flaş gelişme#Sosyal Medya
Vaka sayısı için sıra dışı yöntem... Gerçek tablo ortaya çıktıVaka sayısı için sıra dışı yöntem... Gerçek tablo ortaya çıktı! #Koronavirüs
CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararını verdiCHP Yüksek Disiplin Kurulu kararını verdi#CHP
Edin Visca transferinde Trabzonspor mutlu sona ulaştıEdin Visca transferinde Trabzonspor mutlu sona ulaştı#Edin Visca
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gururla açıklıyorum dedi... İhracatta rekor kırıldıCumhurbaşkanı Erdoğan 'Gururla açıklıyorum' dedi... İhracatta rekor kırıldı#Cumhurbaşkanı
Bu veri ilk kez açıklandı TURKOVAC müjdesi: Etkinliği...Bu veri ilk kez açıklandı! TURKOVAC müjdesi: Etkinliği...#TURKOVAC
Hamit Altıntop: Ferdi Kadıoğlu aradı, Türkiyeyi seçtiğini söylediHamit Altıntop: "Ferdi Kadıoğlu aradı, Türkiye'yi seçtiğini söyledi"#Hamit Altıntop
Evcil hayvan sahiplerine şaşırtan uyarı: Kediniz evi yakabilir...Evcil hayvan sahiplerine şaşırtan uyarı: Kediniz evi yakabilir...#Güney Kore
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da mobilya atölyesinde yangın paniği!

#Mobilya Atölyesi#Yangın#Bursa
Bursada mobilya atölyesinde yangın paniği

Bursa'da 2 katlı mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangında 2 katlı bina alev topuna dönerken yanında bulunan 5 katlı ikamet tahliye edildi.

Haberin Devamı

Yangın, 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın içinde bulunan mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binayı alev topuna çevirdi. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 2 katlı binanın yanında bulunan 5 katlı ikamet ise tahliye edildi. UEDAŞ ve Doğalgaz ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bulundu. Binanın çatısı tamamen çökerken zaman zamanda patlamalar yaşandı. İtfaiye ekipleri yangını 2 saat süren söndürme çalışmasının ardından tamamen kontrol altına alırken yangında herhangi yaralanan ve dumandan etkilenenin olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mobilya Atölyesi#Yangın#Bursa

BAKMADAN GEÇME!

Sapık lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbilden Ece Ronaya dava

'Sapık' lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava!

#Ece Ronay
Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

#Semih Saygıner
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan

BAKMADAN GEÇME!

Sapık lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbilden Ece Ronaya dava

'Sapık' lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava!

#Ece Ronay
Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

#Semih Saygıner
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan