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Bursa'da miras cinneti... 4 kişi hayatını kaybetti

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#Bursa#Miras#Adem Ergüner
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 17:13

Bursa'da ailesiyle önceden miras yüzünden husumet bulunan polis memuru, tartıştığı ailesinden annesi, iki ağabeyi ve yengesi olmak üzere 4 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı, meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

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Olay, Orhangazi ilçesi Gölyolu Çamlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Adem Ergüner, izin alarak ailesinin yaşadığı Orhangazi ilçesine geldi. Adem Ergüner, daha önceden ailesiyle aralasında miras yüzünden husumet bulunurken yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken Adem Ergüner beylik tabancasıyla annesi Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner ve diğer abisi Mehmet Ergüner'i tabancayla vurarak yaraladı. Adem Ergüner olay yerinden kaçarken sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Mehmet Ergüner de olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağabeyi Mehmet Ergüner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Bursada miras cinneti... 4 kişi hayatını kaybetti

Zanlı, Adem Ergüner kaçtıktan kısa bir süre sonra Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ailenin Muş'tan bir süre önce Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bursada miras cinneti... 4 kişi hayatını kaybetti

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#Bursa#Miras#Adem Ergüner

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