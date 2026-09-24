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Bursa’da mezarlıkta balta savaşı: Husumetlisini başından yaraladı

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#Bursa Olay#Mezarlık Kavgası#Husumet Cinayeti
Bursa’da mezarlıkta balta savaşı: Husumetlisini başından yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 16:41

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Hastane Mezarlığı'nda aralarında husumet bulunan Nuri Ş. ile Arif K. arasında kavga çıktı. Bekçi odasının önünden aldığı baltayla husumetlisinin başına vuran Nuri Ş. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı Arif K. hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hastane Mezarlığı'nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Nuri Ş. ile Arif K., mezarlıkta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bursa’da mezarlıkta balta savaşı: Husumetlisini başından yaraladı

Kavga sırasında Nuri Ş., mezarlıkta bulunan bekçi odasının önündeki baltayı alarak Arif K.'nin başına vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa’da mezarlıkta balta savaşı: Husumetlisini başından yaraladı

Arif K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Bursa Olay#Mezarlık Kavgası#Husumet Cinayeti

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