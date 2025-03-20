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Bursa'da metroda bir yolcuya hakaret eden kişiyi, durakta tekmeleyerek metrodan attılar

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#BURSA#Bursaray#METRO
Bursada metroda bir yolcuya hakaret eden kişiyi, durakta tekmeleyerek metrodan attılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 13:16

Bursa’da bir yolcu, yaşlı bir kişiyle tartışıp hakaret edince, diğer yolcular tarafından tekmelenip, istasyona yanaşan metrodan dışarı atıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay’da meydana geldi. İddiaya göre, erkek bir yolcu, yaşlı bir yolcuyla tartışıp hakaret etti. Diğer yolcuların tepki gösterdiği, erkek yolcu, metro Şehreküstü İstasyonu’na geldiğinde tekme tokat dövülüp dışarı atıldı. O anlar, istasyonda bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursada metroda bir yolcuya hakaret eden kişiyi, durakta tekmeleyerek metrodan attılar


Görüntülerde, metronun içinde darbedilen yolcunun, vagonun kapıları açıldığında, diğer yolcular tarafından tekmelenerek dışarı atıldığı, elindeki poşetlerin de yere düştüğü görüldü.
Bursada metroda bir yolcuya hakaret eden kişiyi, durakta tekmeleyerek metrodan attılar

 

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#BURSA#Bursaray#METRO

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