×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Gündem Haberleri

Bursa'da metro istasyonunda kavga: Dubalar, yumruklar havada uçuştu

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Metro#Kavga
Bursada metro istasyonunda kavga: Dubalar, yumruklar havada uçuştu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2025 10:16

Bursa'da metro istasyonunda güvenlik görevlisi ile bir şüpheli arasında çıkan kavgada dubalar, yumruklar havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Hacivat metro istasyonunda yaşandı. İddiaya göre istasyonda rahatsızlık verdiği öne sürülen genç ile kendisini uyarmaya gelen güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası güvenlik görevlisine engel olmaya çalışan şahıs coplu müdahaleye maruz kaldı. Güvenlik görevlisinin, kendisine vurmasıyla şüpheli yumruk atarak karşılık verdi.

Vatandaşlar tarafları güçlükle ayırırken, genç güvenlik görevlisinden kaçarken yere düştü. İlginç anlar bölgedeki bazı vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Metro#Kavga

BAKMADAN GEÇME!