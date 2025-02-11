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Bursa'da metro hattının duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Olgun Öztaş hayatını kaybetti

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#Bursa#Olgun Öztaş#Trafik Kazası
Bursada metro hattının duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Olgun Öztaş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 17:06

BURSA'da metro hattının duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Olgun Öztaş, yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Olgun Öztaş idaresindeki 07 MVJ 43 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu metro hattının duvarına çarptı.

Savrulan araç, Rıdvan G.’nin kullandığı 06 MJU 35 plakalı otomobile çarpıp yol ortasında durdu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Olgun Öztaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursada metro hattının duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Olgun Öztaş hayatını kaybetti

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

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#Bursa#Olgun Öztaş#Trafik Kazası

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