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Bursa'da metamfetamin operasyonu: 3 kişi tutuklandı

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#Metamfetamin#Bursa#Operasyon
Bursada metamfetamin operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 07:15

Bursa'da 2 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 1 kilo 300 gram metamfetamin ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmalarında, B.K., Z.Ö.Z. ve F.O. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takip başlatan ekipler, şüphelilerin Nilüfer ilçesinde bulunan Üçevler ve Yaylacık Mahallesi'nde bulunan evlerinde uyuşturucu madde dağıtımı yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada, 1 kilo 300 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 80 adet mermi ile 2 adet hassas terazi ele geçirilirken, B. K., Z.Ö.Z. ve F.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Metamfetamin#Bursa#Operasyon

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