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Bursa’da inşaatta merdivenden düşüp yaralanan işçi kule vinçle indirildi

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#Bursa#İnşaat#İşçi
Bursa’da inşaatta merdivenden düşüp yaralanan işçi kule vinçle indirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 17:20

İnegöl ilçesinde 6 katlı site inşaatında merdivenden düşerek yaralanan Halil Ö. (46) kule vince takılı sepetle 5'inci kattan indirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki site inşaatında meydana geldi. 6 katlı inşaatın 5'inci katında çalışan Halil Ö., dengesini kaybederek merdivenden düştü.

Bursa’da inşaatta merdivenden düşüp yaralanan işçi kule vinçle indirildi

KULE VİNÇLE İNDİRİLDİ

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Yaralanan işçinin bulunduğu noktadan güvenli şekilde tahliye edilmesi için kule vinç devreye sokuldu. Halil Ö., demir sepete yerleştirilerek vinç operatörünün kontrolünde yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine indirildi.

Bursa’da inşaatta merdivenden düşüp yaralanan işçi kule vinçle indirildi

O ANLAR KAMERADA

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O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlk müdahalesi gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan Halil Ö., kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Bursa#İnşaat#İşçi

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