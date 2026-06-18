Bursa’da inşaatta merdivenden düşüp yaralanan işçi kule vinçle indirildi

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Olay, saat 14.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki site inşaatında meydana geldi. 6 katlı inşaatın 5'inci katında çalışan Halil Ö., dengesini kaybederek merdivenden düştü.

KULE VİNÇLE İNDİRİLDİ

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Yaralanan işçinin bulunduğu noktadan güvenli şekilde tahliye edilmesi için kule vinç devreye sokuldu. Halil Ö., demir sepete yerleştirilerek vinç operatörünün kontrolünde yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine indirildi.

O ANLAR KAMERADA

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O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlk müdahalesi gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan Halil Ö., kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.