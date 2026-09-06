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Bursa'da mazot dökülen yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

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#Bursa Kaza#Zincirleme Kaza#Mazot Sızıntısı
Bursada mazot dökülen yolda zincirleme kaza: 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 12:33

Bursa-İzmir kara yolunda yakıt deposu delinen TIR’dan sızan mazot yolu kayganlaştırınca 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan olayda 4 kişinin yaralandı.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında Bursa-İzmir kara yolu Nilüfer ilçesi kırsal Karacaoba Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmir yönüne giden 70 AAD 776 plakalı TIR’ın yakıt deposu delinince sızan mazot kara yoluna döküldü.

Bursada mazot dökülen yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

Kayganlaşan yolda, zincirleme kaza meydana geldi. TIR’ın da aralarında olduğu 9 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Bursada mazot dökülen yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

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BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ARACI DA KAZAYA KARIŞTI

Öte yandan Gölyazı’daki programına giden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in makam aracının da kazaya karışan araçlar arasında olduğu belirtildi. Kazayı yara almadan atlatan Özdemir’in olay yerine gelen başka bir araçla programına gittiği bildirildi.

Bursada mazot dökülen yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

Karayolları ekipleri, yolu yağ emici kum dökerek temizlerken, kaza nedeniyle kapanan trafik, araçların çekilmesiyle tek şeritten sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa Kaza#Zincirleme Kaza#Mazot Sızıntısı

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