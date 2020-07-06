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Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR- Mehmet İNAN/DHA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 14:28,Son Güncelleme:

Bursa'da maske ve mesafe kuralına uymayanlara ceza kesildi

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Bursa'da maske ve mesafe kuralına uymayanlara ceza kesildi
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BURSA'da, koronavirüs vakalarında yaşanan artış sebebiyle açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Maske ve mesafe kuralına uymayanlara, polis ekiplerince 900 TL idari para cezası uygulandı.

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmayınca, bazı illerde koronavirüs vakalarında artış yaşandı. Geçtiğimiz hafta, artan vaka sayılarıyla birlikte İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, Bursa genelinde maske takmak zorunlu hale geldi. 

Polis ekiplerinin, pandemi sürecinden itibaren başlattığı denetimler, bugün de devam etti. Kentin farklı noktalarında denetim yapan polis ekipleri, araçlardan sık sık anons ederek, sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Polisin yaptığı denetim sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kimi vatandaş polis görünce maskesini taktı, kimi ise maskesini düşürdüğünü öne sürdü. Polis ekipleri, maske takmayanlara valilik emrine uymadıkları gerekçesiyle 900 lira idari para cezası uyguladı.

 

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