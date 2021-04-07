MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da maske takmayanlar kameradan tespit edilip uyarılıyor
GeriGündem Bursa'da maske takmayanlar kameradan tespit edilip uyarılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 09:20 | Son Güncelleme:

Bursa'da maske takmayanlar kameradan tespit edilip uyarılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da maske takmayanlar kameradan tespit edilip uyarılıyor

Bursa'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen vatandaşlar sahadaki polis ekiplerince uyarılıyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kentteki yayılımını engellemek için çeşitli uygulamalar gerçekleştiriyor.

Ekipler, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne bağlı KGYS bünyesindeki yüzlerce kameradan cadde, sokak ve meydanları anlık olarak izliyor.

Maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen vatandaşlar, haber merkezi görevlilerince sahada bulunan polis ekiplerine bildiriyor.

Kısa süre içinde bu vatandaşlara ulaşan ekipler, onlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Vatandaş ve işletmecilere yönelik gerçekleştirilen uygulamaların süreceği öğrenildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi