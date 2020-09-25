MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi
GeriGündem Bursa'da maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Derya EVREN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 25.09.2020 - 11:24 | Son Güncelleme:

Bursa'da maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi
Abone Olgoogle-news

Bursa’da maske takmadığı için polis tarafından 900 lira ceza kesilen S.K. (45), “Bu para çok fazla. Karım benimle kavga edebilir” dedi. Denetimlerde polis ekipleri, 54 kişiye 900’er liradan toplam 48 bin 600 TL para cezası yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde birçok noktada maske denetimi yaptı. Bu kapsamda kafe ve restoranlar denetlendi, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı. Ekipler, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda maskesiz S.K.’ye 900 TL ceza yazdı. S.K., 900 TL’nin çok fazla olduğunu belirterek, "Neden alıştıra alıştıra ceza yazmıyorsunuz? İnsanlar maskeye alışamadı. Karım benimle niye maske takmadın diye kavga edebilir” dedi.

Denetimlerde polis ekipleri, 54 kişiye 900’er liradan toplam 48 bin 600 TL para cezası yazdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle