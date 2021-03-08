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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖLİ (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 13:13 | Son Güncelleme:

Bursa'da marketteki alçıpandan uyuşturucu çıktı

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Bursa'da marketteki alçıpandan uyuşturucu çıktı

BURSA'da jandarma ekiplerinin bir markete düzenlediği baskında, duvardaki alçıpan içerisine gizlenmiş uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir çalışan gözaltına alındı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı (JASAT) ekipleri, Oylat Kaplıcaları'ndaki bir markette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında, duvardaki alçıpan içine gizlenmiş 200 gram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu bulunan market çalışanı Ü.A. (31), gözaltına alındı.

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