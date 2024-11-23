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Bursa'da lodos etkili oldu... Otobüs durağı yerinden söküldü, cam balkon kırıldı

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#Bursa#Lodos#Bursa Valiliği
Bursada lodos etkili oldu... Otobüs durağı yerinden söküldü, cam balkon kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 06:02

Bursa'da saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Yıldırım ilçesinde, Mobil Giyim Atık Dolabı motosiklet ve taksinin üzerine devrildi. Kentin birçok noktasında ağaçlar devrilirken otobüs durağı ise yerinden söküldü.

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Kentte akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesinde, Mobil Atık Giysi Dolabı motosiklet ve taksinin üzerine devrildi.

OTOBÜS DURAĞI YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi üzerindeki otobüs durağı, şiddetli lodos nedeniyle yerinden sökülürken camı patladı. Sağlık Parkı'nda bulunan birçok ağaç, şiddet lodos nedeniyle yerinden sökülürken, parktaki çöp konteynerleri ise devrildi.

Bursada lodos etkili oldu... Otobüs durağı yerinden söküldü, cam balkon kırıldı

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CAM BALKON KIRILDI

Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi'nde 8 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan dairenin dış balkon camı şiddetli lodos nedeniyle kırılarak yola savruldu.

Bursada lodos etkili oldu... Otobüs durağı yerinden söküldü, cam balkon kırıldı

İŞYERİNİN CAMI PATLADI

Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin camları şiddetli lodos nedeniyle patladı.

Bursada lodos etkili oldu... Otobüs durağı yerinden söküldü, cam balkon kırıldı

VALİLİK UYARDI

Kent genelinde yaşanan olaylarda yaralanan olmazken, Bursa Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

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#Bursa#Lodos#Bursa Valiliği

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