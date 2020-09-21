Bursa'da kural ihlallerine helikopterle denetim

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması, hız kontrolü, yasa dışı tarımsal zirai araç kullanımının tespiti amacıyla helikopterle havadan denetim yaptı. Jandarma sahasında belli periyotlarlarla düzenli olarak yapılan denetim, bugün Osmangazi, Gürsu, Kestel, Yenişehir ve İznik ilçelerinde yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı hava sahasından havalanan Hava Grup Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter, yaklaşık 2 saat boyunca trafik ve tarım arazilerini havadan denetledi. Ayrıca denetimlerde koronavirüs önlemleri kapsamında HES kodu, maske ve mesafe kural ihlallerinin olabileceği yerler de havadan denetlendi. Denetimlerin belli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.