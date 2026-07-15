Bursa’da küçük yüreklerden büyük vefa: Şehitliği temizleyip güllerle donattılar

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Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 12 yaşlarındaki Bahadır Ünal ve Çınar Girgin, sosyal medyada açtıkları 'Temiz İznik' hesabıyla örnek bir farkındalık hareketine öncülük ediyor.

ŞEHİT KABİRLERİNE GÜLLER BIRAKTILAR

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Çocuklar, arkadaşları ile birlikte bisikletleriyle ilçenin dört bir yanını dolaşarak çevre temizliği yapıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde anlamlı bir çalışmaya daha imza atan Bahadır Ünal, Çınar Girgin ve arkadaşları, İznik Şehitliği'nde temizlik yaptı.

Kabirleri özenle temizleyip yıkayan çocuklar, ardından şehitlerin kabirlerine güller bıraktı. Temizlik çalışmasının ardından tüm şehitler için dualar eden çocukların bu anlamlı davranışı vatandaşlardan büyük takdir topladı.

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“ŞEHİTLİĞİ TEMİZLEDİK”

Çınar Girgin, "Ben Çınar Girgin, 12 yaşındayım. Arkadaşım Bahadır Ünal ile birlikte Temiz İznik'i kurduk. Arkadaşımla sokaklarda gezerken yerdeki çöpleri topladık. Sonrasında diğer arkadaşlarımızda bize katıldı. Bu gün 15 Temmuz dolayısıyla şehitliğimizi temizledik ve güller getirdik" ifadelerinde bulundu.

Bahadır Ünal ise, "Arkadaşım Çınar ile birlikte Temiz İznik hareketini başlattık. Bu günde şehitliğimizi temizledik hepsine Allah rahmet eylesin" dedi.