Bursa'da koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla taburcu oldu

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, koronavirüs salgını sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve testleri pozitif çıkan 64 yaşındaki kadın ile 35 yaşındaki erkek hasta yaklaşık 10 günlük tedavileri sonrasında taburcu edildi. Hastalar taburcu edilirken, sağlık çalışanları onları alkışlarla uğurladı.

Diğer yandan Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’nde bilgi işlem personeli olarak görev yapan Oğuzhan Kanat, tedavi gördüğü aynı hastaneden taburcu oldu.

Gece aniden ateşinin artması ve orta derecede öksürük başlangıcıyla hastaneye gittiğini belirten Kanat, yapılan tahlil sonucu testlerinin pozitif çıktığını söyledi. Koronavirüs hastaları için ayrılan özel ve izole edilmiş odada 6 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu dile getiren Kanat, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları, sağlık personellerinin uyarılarını dikkate almalarını ve sigara gibi tütün mamullerinden uzak durmaları konusunda uyardı.