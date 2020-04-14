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Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA, (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2020 - 10:50,Son Güncelleme:

Bursa'da korona vakaları görülen mahalle halkı evden çıkmıyor

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Bursa'da korona vakaları görülen mahalle halkı evden çıkmıyor
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BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Karaköy Mahallesi halkı, koronavirüs vakalarının artması üzerine evden çıkmıyorlar.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Kırsal Karaköy Mahallesi’nde, yaşları 58, 60 ve 72 olduğu öğrenilen 3 kadının koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından, bir kişinin Bursa Şehir Hastanesi'nde, diğer 2 kişinin ise Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlandı. Mahalle halkı ise, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine kendilerini izole etme kararı aldı. Kırsal Karaköy Mahalle Muhtarı Hidayet Uzun, herkesin izolasyonunu sağlamak adına evlerinde kaldığını belirterek, dışarı çıkılmadığını ve bölgeye dışarıdan gelen kişilere uyarılarda bulunduklarını kaydetti. Ayrıca bölgede, hayvanlara bakmak zorunda olan vatandaşların da, tek başlarına ve kontrollü bir şekilde hayvanlarının ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenildi. Muhtar Uzun, dış dünyadan bağlantısını kesen bölge halkının sağlığını korumak için bu kararı aldıklarını ifade etti.

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