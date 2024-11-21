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Bursa'da korkutan yangın: Tekstil malzemesi üreten 3 katlı iş yerinde yangın çıktı

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#Bursa#Tekstil#Yangın
Bursada korkutan yangın: Tekstil malzemesi üreten 3 katlı iş yerinde yangın çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 05:15

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tekstil malzemesi üreten 3 katlı iş yerinde yangın çıktı. Şiddetli rüzgar sebebiyle hızla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi 2. Emir Sokak üzerinde tekstil malzemeleri üreten 3 katlı iş yerinin 3. katında meydana geldi. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Şiddetli rüzgar sebebiyle dumanlar sokağı abluka altına alırken, itfaiye ekiplerinin üzerine cam parçaları düştü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursada korkutan yangın: Tekstil malzemesi üreten 3 katlı iş yerinde yangın çıktı

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#Bursa#Tekstil#Yangın

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