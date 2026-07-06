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Bursa'da korkutan yangın! Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Geri Dönüşüm Tesisi#Yangın
Bursada korkutan yangın Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 03:44

Bursa'da faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Geceyi aydınlatan alevlerle ekiplerin yoğun mücadelesi kameraya yansıdı.

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Yangın, 00:30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su tankerleri sevk edildi.

Bursada korkutan yangın Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Polis, yangın mahallinde bulunan meraklı vatandaşları uzaklaştırmak için yoğun çaba gösterirken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etmeye başladı.

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Yangın mahalline sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 buçuk saat sonra kontrol altına alındı.

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Soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursada korkutan yangın Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Bursada korkutan yangın Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

 

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#Bursa#Geri Dönüşüm Tesisi#Yangın

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