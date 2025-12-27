×
Bursa'da korkutan yangın: Bitişiğindeki iş yerine de sıçradı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 08:07

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde oto yedek parça dükkanında çıkıp bitişiğindeki plastik kalıp atölyesine sıçrayan yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Veysel Karani Mahallesi’ndeki bir oto yedek parça dükkanında saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki plastik kalıp atölyesine sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürerken, her iki iş yerinde de zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

