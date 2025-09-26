×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da korkutan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü... Müdahale sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Bursa'da Orman Yangını#Karacabey#Ekmekçi Köyü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 19:51

Bursa'nın Karacabey ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekipler alevlere müdahale ediyor. Ekmekçi köyündeki yangının Akçasusurluk köyüne doğru ilerlediği ve yerleşim birimlerini tehdit edebileceği ifade edildi.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, saat 18.30 sularında Ekmekçi köyü yakınlarında yangın çıktı. Boğaz yolu üzerinde ormanlık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangının Akçasusurluk köyüne doğru ilerlediği ve yerleşim birimlerini de tehdit edebileceği kaydedildi.
Alevlere orman ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, jandarmanın da soruşturma başlattığı öğrenildi.

Bursada korkutan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü... Müdahale sürüyor


Ekmekçi köyü muhtarı Ramazan Diğrenci yangının büyüdüğünü, Akçasusurluk köyüne doğru devam ettiğini ifade ederek destek istedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa'da Orman Yangını#Karacabey#Ekmekçi Köyü

BAKMADAN GEÇME!