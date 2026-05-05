Bursa'da korkutan fabrika yangını

#BURSA#Fabrika#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 05:16

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Gece saatlerinde meydana gelen olayda iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 25. Mobilya Sokak üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

