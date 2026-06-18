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Bursa’da korkunç olay! Sokakta tartıştığı eniştesini 7 yerinden bıçakladı

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#Bursa#Enişte#Bıçak
Bursa’da korkunç olay Sokakta tartıştığı eniştesini 7 yerinden bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 16:32

İnegöl ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Ümit Ö. (31) sokakta karşılaşıp tartıştığı eniştesi Celal Y.’yi (38) 7 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Celal Y. hastanede ameliyata alındı kaçan şüpheli saklandığı evde yakalandı.

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Olay, saat 13.30 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi 2’nci Köprülü Sokak’ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan Ümit Ö. ile ablasının eşi Celal Y. arasında tartışma çıktı.

7 DEFA BIÇAKLADI

Tartışma, kavgaya dönüştü. Ümit Ö., elindeki bıçakla eniştesini vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Celal Y., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.

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Bursa’da korkunç olay Sokakta tartıştığı eniştesini 7 yerinden bıçakladı

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Celal Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi Huzur Mahallesi’nde bir evde yakalayıp gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#Enişte#Bıçak

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