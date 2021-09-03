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Gündem
Derya EVREN- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2021 - 18:01 | Son Güncelleme:

Bursa'da korkunç olay! Polisten kaçan şüpheliler, otomobille İrem’e çarpıp ölümüne neden oldu

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Bursa'da korkunç olay! Polisten kaçan şüpheliler, otomobille İrem’e çarpıp ölümüne neden oldu

Bursa'da, sürücüsünün polisten kaçtığı otomobil, kovalamaca sırasında akaryakıt istasyonu önünde önce İrem Özdemir’e (24) ardından da korkuluğa çarptı. Korkuluk ile otomobil arasında sıkışan İrem Özdemir yaşamını yitirirken, yaralanan sürücü İsmail Kuşaslan hastaneye kaldırıldı, yanındaki arkadaşı da gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında plakası sahte olduğu belirlenen otomobile, polis ekipleri ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşlerine düştü. Kovalamaca sırasında İzmir Yolu Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen İrem Özdemir'e, ardından da demir korkuluklara çarptı. Korkuluk ile otomobil arasında sıkışan İrem Özdemir ile sürücüsü İsmail Kuşaslan yaralandı. Kaza anı ise istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından bulunduğu yerden çıkarılan İrem Özdemir ile Kuşaslan, çağırılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAÇTAN SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Olayın ardından çevredekilerin tepki gösterdiği otomobildeki Ünal Bilici polis tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 2 farklı sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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KURTARILAMADI

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren İrem Özdemir, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

BİRİNİN 25, DİĞERİNİN 6 SUÇ KAYDI VAR

Bu arada, 25 ayrı suçtan kaydı olan Ünal Bilici, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tedavisi süren 6 ayrı suçtan kaydı olan İsmail Kuşaslan’ın ise taburcu olduktan sonra gözaltına alınacağı bildirildi.

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