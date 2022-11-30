Bursa'da korkunç olay! Park halindeki araçta başından vurulmuş halde bulundu

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Olay, saat 13.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın sürücü koltuğunda hareketsiz ve kanlar içindeki kişiyi görünce polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde başından tabancayla vurulan yaralının Enver Mirza olduğu belirlendi. Ambulansta kalp masajı yapılan Mirza, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Enver Mirza’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Polis ekiplerinin kiralık olduğu belirlenen hafif ticari araçta yaptığı incelemede, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.