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Bursa'da korkunç olay! Otobüs terminalinde erkek cesedi bulundu

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#Bursa#Osmangazi#Otobüs Terminali
Bursada korkunç olay Otobüs terminalinde erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 13:01

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otobüs terminalinde erkek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden kişinin evsiz ve kimsesiz olduğu öğrenildi.

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Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde saat 11.00 sıralarında, otobüs bekleyen yolcular, bahçede bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, yerden yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, ölen kişinin üzerinden 'Kemal Taş' adına düzenlenmiş kimlik kartı çıktı. Ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmayan ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden kişinin evsiz ve kimsesiz olduğu öğrenildi.

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#Bursa#Osmangazi#Otobüs Terminali

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