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Bursa'da korkunç olay! Nefes borusuna çiğ köfte kaçtı, hayatını kaybetti

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#Bursa#İnegöl#Nefes Borusu
Bursada korkunç olay Nefes borusuna çiğ köfte kaçtı, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 12:15

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçan 38 yaşındaki Şakir Demir, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Şakir Demir'in yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçtı. Yere yığılan Demir, ailesi tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu.

İhbarla eve gelen sağlık ekipleri tarafından duran kalbi kalp masajıyla çalıştırılan Demir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan evli ve 3 çocuk babası Demir, 13 saat sonra hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#İnegöl#Nefes Borusu

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