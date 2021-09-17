Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İskenderun’da şiddetli yağış Yolları su bastıİskenderun’da şiddetli yağış! Yolları su bastı#Hatay
Küresel piyasalar yön arayışındaKüresel piyasalar yön arayışında#Küresel Piyasalar
Korkunç kaza Sürücü ağır yaralıKorkunç kaza! Sürücü ağır yaralı#Batman
İtalya flaş kararı verdi: 23 milyon çalışan için Yeşil Geçiş zorunlu hale geldiİtalya flaş kararı verdi: 23 milyon çalışan için 'Yeşil Geçiş' zorunlu hale geldi!#Koronavirüs
Dünyanın en büyük ağaçları tehdit altındaDünyanın en büyük ağaçları tehdit altında#Orman Yangını
Fenerbahçede Mesut Özilin golünden sonra Sinan Gümüş...Fenerbahçe'de Mesut Özil'in golünden sonra Sinan Gümüş...#Sinan Gümüş
Ece Seçkin ile Çağrı Terlemezin düğününde şıklık yarışıEce Seçkin ile Çağrı Terlemez'in düğününde şıklık yarışı#Ece Seçkin
18 yıl 7 ay 9 gün sonra Süper Ligde İzmir Derbisi Altay-Göztepe maçında iddaanın favorisi...18 yıl 7 ay 9 gün sonra Süper Lig'de İzmir Derbisi! Altay-Göztepe maçında iddaa'nın favorisi...#İddaa
Son dakika... Altın fiyatlarında sert düşüş sonrası hafif toparlanma yaşandıSon dakika... Altın fiyatlarında sert düşüş sonrası hafif toparlanma yaşandı#Altın
Dostları Altın Koza’da Hasan Saltık’ı andıDostları Altın Koza’da Hasan Saltık’ı andı#Hasan Saltık
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da korkunç olay! Mutfakta hırsızla karşılaşan kadın dövülüp, bıçaklandı

#Bursa#Bıçaklı Saldırı#Hırsızlık

Bursa’da, Necibe B. (42) evin mutfağında karşılaştığı hırsızlık şüphelisi tarafından önce dövüldü, sonra da bıçaklandı. Yaralı Necibiye B., hastanede tedaviye alınırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Üçevler Mahallesi’nde meydana geldi. Coşkun Sokak’ta bir apartmanın 2’nci katında oturan Necibiye B., mutfaktan gelen sese uyandı. Eşinin geldiğini düşünen Necibiye B. mutfağa yöneldiğinde bir kişi ile karşılaştı. Karşısında ev sahibini gören şüpheli, kadını önce darp etti ardında da karnından bıçaklayarak kaçtı.

Necibiye B.’nin yardım çığlıklarını duyarak yardımına koşan komşuları, kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Necibiye B., Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlgili Haberler:

İstanbul'daki taksilerle ilgili yeni karar! 7/24 kontrol...Penaltı neden tekrarlanmadı? Kural ne diyor? Yıl 2018 ve yine Fenerbahçe...Dünyanın en etkili Türkü! Yol gösterdi... Üç önemli etken

Şüphelinin eve kapı kilidini kırarak girdiğini tespit eden polis, olay yerinde incelemede bulundu. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Tedaviye alınan Necibiye B.’nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Bıçaklı Saldırı#Hırsızlık