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Haber Giriş: 02.03.2020 - 20:21,Son Güncelleme:/

Bursa'da korkunç olay! Küçük kızı annesini kanlar içinde buldu...

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Bursa'da korkunç olay! Küçük kızı annesini kanlar içinde buldu...
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Bursa’da, kocası Hüseyin H. (36) tarafından göğsünden 9 kez bıçaklanan Ulviye H. (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde Yeşilova Mahallesi 10’ncu Ada Sokak'ta meydana gelen olayda okuldan çıktıktan sonra eve giden 11 yaşındaki H.H, annesi Ulviye H.'nin yerde kanlar içinde yattığını gördü. H.H.'nin feryatları üzerine eve gelen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünden 9 bıçak darbesiyle kalbi durduruğu belirlenen Ulviye H., sağlık ekibinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle tekrar yaşama tutundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Ulviye H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Merinos Polis Karakolu’na giden Hüseyin H., eşini bıçakladığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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