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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 19.02.2020 - 16:22,Son Güncelleme:/

Bursa'da korkunç olay! Her şeyi itiraf etti

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, dönerci dükkanında, husumetli olduğu dayısı Kamil Kuzey'i (65) sırtından pompalı tüfekle vurarak öldüren Erdal Bayram (38), tutuklandı. Bayram'ın ifadesinde, dayısını miras paylaşımı nedeniyle öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki dönerci dükkanında meydana geldi. Erdal Bayram, yanına pompalı tüfeğini alıp, daha önce tartıştığı dayısı Kamil Kuzey'in dönerci dükkanına gitti.

Bayram, burada dayısını ateş açtı. Saçmaların sırtına isabet ettiği Kamil Kuzey, kanlar içinde yere yığılırken, Erdal Bayram ise otomobiline binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kuzey, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi.

Kaçan Erdal Bayram, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Polise teslim edilen Erdal Bayram, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erdal Bayram'ın mahkemedeki ifadesinde dayısını miras paylaşımı nedeniyle öldürdüğünü söylediği belirtildi. Sinirlerinin bozuk olduğunu ifade eden Erdal Bayram'ın pişman olduğunu söylediği kaydedildi. 

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