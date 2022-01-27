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Bursa'da korkunç olay! El salladı diye kalbinden bıçaklandı

#BURSA #Bıçaklı Saldırı#Osmangazi
Bursada korkunç olay El salladı diye kalbinden bıçaklandı

Bursa'da, yoldan geçen üç kişiye el salladığı gerekçesiyle tartışan Muhammet Karabulut, tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Hastanede tedavi altına alınan Karabulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, olay yerinden kaçan bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlaryolu Caddesi üzerinde yürüyen Muhammet Karabulut, iddiaya göre yoldan geçen 3 kişiye el salladı. Bu sırada aracından inen kimliği belirsiz bir şüpheli, kendisine doğru el salladığı gerekçesiyle Karabulut ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine cebinden bıçak çıkaran şüpheli, Karabulut'u göğsünden bıçakladı. Karabulut kanlar içinde yere yığılırken, kimliği belirsiz saldırgan ve beraberindeki 2 kişiyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammet Karabulut, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karabulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Karabulut, hastanedeki tedavisinin ardından verdiği ilk ifadede, yoldan geçen üç kişiye el salladığını, bu sırada tanımadığı bir kişiyle tartışmaya başladığını ve tartıştığı kişinin kendisini bıçakladığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#BURSA #Bıçaklı Saldırı#Osmangazi

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