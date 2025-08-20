×
Bursa'da korkunç olay! Başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 17:34

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Mehmet Sargın (23), evde başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu.

Olay, dün sabah saatlerinde, Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sargın, gece işlettiği kıraathaneyi kapattıktan sonra babasıyla yaşadığı eve gitti. Üst katta yaşayan babası Yusuf Sargın, sabah saatlerinde, alt kattaki evde oğlu Mehmet Sargın'ı, başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış ve hareketsiz halde buldu.

Yusuf Sargın’ın ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mehmet Sargın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başından yaralı olduğu tespit edilen Sargın'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

