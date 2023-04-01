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Bursa'da korkunç olay! Anne ile kızı, 4'üncü kattan atladı

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#BURSA#Mustafakemalpaşa#İntihar
Bursada korkunç olay Anne ile kızı, 4üncü kattan atladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 17:07

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde psikolojik tedavi gördükleri iddia edilen Süheyla M. (43) ile kızı Nisa Nur M. (13) oturdukları 4’üncü kattaki dairenin balkonundan atlayıp yaşamlarına son verdi.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Nisa Nur M. oturdukların 4’üncü kattaki dairenin balkonundan atladı, ardından da aynı yerden annesi Süheyla M. kendisini boşluğa bıraktı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, uzun süredir psikolojik tedavi gördükleri belirtilen anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Süheyla M. ile kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bursada korkunç olay Anne ile kızı, 4üncü kattan atladı

 

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#BURSA#Mustafakemalpaşa#İntihar

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