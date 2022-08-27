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Bursa'da korkunç olay! 2 kız çocuğunu kaçırıp 2 gün darbettiler

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#Bursa#Darp#Çocuğa Şiddet
Bursada korkunç olay 2 kız çocuğunu kaçırıp 2 gün darbettiler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 11:19

Bursa'da 3 şüpheli, 7 ve 14 yaşındaki çocukları kaçırıp üzerlerindeki kıymetli eşyalarını aldıktan sonra evlerinde 2 gün boyunca alıkoyarak darbetti. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerine müracaat eden 17 yaşındaki B.Ç. ve 14 yaşındaki Y.A.K. isimli kız çocuğu, Arif ve Atakan D. kardeşlerin evinde zorla alıkonulduğunu söyleyerek şikayette bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen ekipleri şüphelileri takibe aldı. Şüpheliler, Y.A.K'ın cep telefonunu gasbettikleri, B.Ç.'nin ise ellerini ve kollarını bağlayarak 2 gün boyunca evde tutukları ve bıçakla tehdit ettiklerini iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgularında suçlamaları kabul ederken uyuşturucu kullanmaktan da işlem yapıldı.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece yağmalama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu madde kullanmaktan suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Bursa#Darp#Çocuğa Şiddet

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