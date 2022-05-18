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Bursa'da korkunç kaza: Genç astsubay parçalanan otomobilde hayatını kaybetti

#Emre Ekinci#Astsubay#Kaza
Bursada korkunç kaza: Genç astsubay parçalanan otomobilde hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı, sürücü astsubay hayatını kaybetti. Kazayı duyup olay yerine gelen mesai arkadaşları gözyaşı döktü.

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Kaza saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri, İnegöl girişinde meydana geldi.

Bursa’dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü İnegöl Jandarma komutanlığında görevli astsubay Emre Ekinci (29) yönetimindeki 33 AGM 984 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırıma çarpıp savrulan otomobil yol kenarında ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu ikiye bölünüp hurdaya dönen araçta sıkışan astsubay hayatını kaybetti.

Bursada korkunç kaza: Genç astsubay parçalanan otomobilde hayatını kaybetti

Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ölümünü tespit ettiği astsubayın cenazesi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazayı duyup olay yerine gelen gencin, mesai arkadaşları gözyaşı döktüler. Olayı duyan Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden de olay yerine gelerek bilgi aldı.

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Gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursada korkunç kaza: Genç astsubay parçalanan otomobilde hayatını kaybetti

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#Emre Ekinci#Astsubay#Kaza

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