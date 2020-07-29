Bursa'da korkunç kaza! Fatmagül'den çok acı haber...

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bursa-İzmir yolu Alaaddinbey Kavşağı’nda meydana geldi.

Mutlu Yılmaz yönetimindeki 16 AIG 304 plakalı otomobil, trafikteki araçların durduğunu fark edince aniden frene bastı. Yılmaz’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sol şeritte bekleyen Mert Ergin idaresindeki 16 R 9184 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, Doğan Tanoğlu’nun kullandığı 34 GV 3491 plakalı minibüse çarptı. Kazanın ardından İzmir yolu tek taraflı olarak trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, Mert Ergin'in (36) otomobilinde arka koltukta oturan eşi Fatmagül Ergin, araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Fatmagül Ergin, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Ergin, oğlu Seyit Çınar Ergin (4) ve yakınları Fazilet Erdil (51) ile diğer otomobilin sürücüsü Mutlu Yılmaz yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından, ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.