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Bursa'da korkunç kaza! Çarpışan 2 araç 150 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı

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#Kaza#Trafik Kazası#Bursa
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 08:30

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette giden kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 150 metre sürüklenen iki araç, tabela ve ağaçlara vurarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında Ürünlü Mahallesi İzmir Yolu Caddesi Uludağ Üniversitesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İzmir'e giden Yunus Emre Çakmak idaresindeki K 7494 BM Bulgaristan plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, sebze-meyve haline yük taşıyan Vedat Uğur idaresindeki 16 AOS 154 plakalı kamyonete çarptı.

Bursada korkunç kaza Çarpışan 2 araç 150 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı

Çarpışmanın şiddetiyle 150 metre sürüklenen iki araç, yol kenarındaki tabela ve ağaçlara çarparak devrildi. Kazada 2 sürücü ile Vedat Uğur'un kardeşleri Berat ve Ömer Uğur, araçlarda sıkıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Vedat Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bursada korkunç kaza Çarpışan 2 araç 150 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi. Vedat Uğur'un cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kaza#Trafik Kazası#Bursa

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