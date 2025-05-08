×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Kaza#Orhangazi
Bursada korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 06:01

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobil ile karşı yönden gelen cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralı olarak kurtulan ve alkollü olduğu belirlenen cip sürücüsü ise çalıların arasında saklanırken bulundu.

Haberin Devamı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne seyir halinde olan Ferhat Hoş (33) yönetimindeki 06 EMB 514 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Y.S. (47) idaresindeki 16 BAP 990 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, yoldan çıkıp zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki kontrollerinde, otomobilin sürücüsü Ferhat Hoş ile yanında bulunan Mesut Hoş (27) ve enişteleri Gürsel Hoş 'un (41) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

ÇALILARIN ARASINDA SAKLANIRKEN BULUNDU

Haberin Devamı

Cip sürücüsü Y.S., kaza yerinde bulunamayınca ekipler tarafından çevrede arama başlatıldı. Yaklaşık yarım saat süren arama sonucunda Y.S. kaza yerine yakın bir bölgede, çalıların arasında saklanırken bulundu. Hafif yaralı olduğu belirlenen Y.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan alkol testinde ise Y.S.'nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Cenazeler, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Kaza#Orhangazi

BAKMADAN GEÇME!