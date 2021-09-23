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Bursa'da korkunç kaza! 2 kişi yaralandı

#Bursa#Kaza#Trafik
Bursada korkunç kaza 2 kişi yaralandı

Bursa'da, Ali Hakan İnhan'ın (54) kullandığı otomobil, yağmurla kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. Bariyerin saplandığı araçta sürücü ile kızı İrem İnhan (24) yaralandı.

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- Kaza, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Ali Hakan İnhan'ın kullandığı 34 VR 6729 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Aracın bir kısmı bariyerlere saplanırken, kazada sürücü İnhan ve kızı İrem İnhan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı baba- kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bursada korkunç kaza 2 kişi yaralandı

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#Bursa#Kaza#Trafik