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Bursa'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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#Kaza#Bursa#Gemlik
Bursada korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 04:24

Bursa’nın Gemlik ilçesinde otoyolda kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Gemlik otoyolda meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Kadir Kurt yönetimindeki 34 KUU 117 plakalı otomobil, Gemlik mevkiinde aynı istikamette ilerleyen İbrahim Yıldırım yönetimindeki 16 AOR 347 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Kadir Kurt, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Bursada korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Kurt, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak ağır yaralı halde sağlık ekiplerine teslim edildi. Fatma Kurt, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kargo kamyonun sürücüsü İbrahim Yıldırım, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kaza#Bursa#Gemlik

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