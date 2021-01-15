Bursa'da korkunç infaz!

Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Sanayi Caddesi'nde devriye gezen trafik ekipleri, silah sesleri duyunca olay yerine yöneldi.



Park halindeki aracına av tüfeği bırakan L.K'yi gözaltına alan ekipler, 16 LV 550 plakalı otomobilde silahla vurulmuş 2 kişiyi fark etti.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Orhan Aksu ve kimliği henüz belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.