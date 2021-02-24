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İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,(DHA) - 
Haber Giriş: 24.02.2021 - 07:39 | Son Güncelleme:

Bursa'da korku dolu anlar! Patlama sonrası alev topuna döndüler

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Bursa'da korku dolu anlar! Patlama sonrası alev topuna döndüler
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Bursa'da özel bir firmaya ait otobüslerin park edildiği alandaki 2 otobüsten birinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Alevler diğer otobüse de sıçrarken, otobüslerin yakınında bulunan binalarda ve mahallede büyük panik yaşandı. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi, tedavi altına alınırken otobüsler kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 2. Boyacı Sokak üzerinde Selahattin K.'ya (43) ait park halindeki 16 NK 930 ve 16 NK 753 plakalı 2 otobüsten birinde patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çevrede bulunan bir bina hasar görürken, otobüste yangın çıktı.

Bursada korku dolu anlar Patlama sonrası alev topuna döndüler

EKİPLER VATANDAŞLARI TAHLİYE ETTİ

Kısa sürede büyüyen yangın yandaki diğer otobüse de sıçradı. Bu sırada hasar gören evde bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. Büyük panik yaşayan mahalle sakinleri, hasar gören binada bulunan komşularını kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin çevrede bulunan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, polis ve bekçi ekipleri çevrede bulunan binalardaki vatandaşları tahliye etti.

Bursada korku dolu anlar Patlama sonrası alev topuna döndüler

Sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde il yardım müdahalesinde bulundu. Dumandan etkilenen 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. İki otobüsün de kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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