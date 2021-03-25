Bursa'da korku dolu anlar! İstinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü... Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama

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İlçeye bağlı Kavaklı Mahallesi, Üftade Sokak’ta yamaçta bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökmesiyle alt tarafta bulunan apartmandaki dairelerde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri tedbir amaçlı binalarda oturanları tahliye etti. İstinat duvarının çöktüğü binada hasar oluştu.

Bu arada heyelan nedeniyle binaların arka bahçelerindeki istinat duvarının çöktüğü, toprak yığınlarının apartmanların 3. katına kadar girdiği görüldü.

Arama kurtarma ekiplerinin de çalışma yürüttüğü bölgede, binaların çökme riskine karşı park halindeki araçlar çekiciler aracılığıyla kaldırılıyor.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, olayın meydana geldiği bölgeye gitti. Burada açıklamalarda bulunan Dündar, can kaybının olmadığını ve 1 haftadır devam eden yağışların sonucunda böyle bir durumun oluştuğunu belirtti.

Belediye Başkanı Dündar'ın konuşması şöyle;



Saat 16.30 itibariyle, yaklaşık 1 haftadır yağışların sonucu oluşan bir durum söz konusu. Binalarla ilgili anormal bir sıkıntı görünmüyor. Büyük geçmiş olsun, konuyu takip ediyoruz. Can kaybımızın olmaması çok sevindirici. Bazı dairelerimizde büyük hasarlar söz konusu. Detaylar birazdan ortaya çıkacak. Özellikle bahçe kesimlerinde bir kayma söz konusu. İnşallah bir sıkıntı olmadan çalışmalarımızı tamamlayacağız. İşi yukarıya da rapor edeceğiz.

"BOMBA PATLADI SANDIM"

Tahliye edilen bir apartmanın sakinlerinden Selma Bolamat, mantı yaptığı sırada heyelanın meydana geldiğini anlattı.

Heyelan sırasında evin sokağa bakan kısmında bulunduğunu belirten Bolamat, "Arkada olsam gitmiştim. Büyük bir gürültü oldu. Bomba patladı sandım. Evim birinci kattaydı. 'Ne oldu' diye bağırdım. Duvarın yıkıldığını söylediler. Evimizin arkasında kayalar vardı, onlar inmiş. Evin arka odalarının kapıları bile açılmıyor." ifadelerini kullandı.

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