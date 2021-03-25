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Gündem
DHA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

Bursa'da korku dolu anlar! İstinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü

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Bursa'da korku dolu anlar! İstinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yamaçta bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu alt tarafta bulunan apartmandaki dairelerde hasar oluştu. Polis ekipleri tedbir amaçlı binalarda oturanları tahliye etti.

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  • Bursada 5 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü
  • Bursada 5 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü
  • Bursada 5 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü
  • Bursada 5 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlçeye bağlı Kavaklı Mahallesi, Üftade Sokak’ta yamaçta bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökmesiyle alt tarafta bulunan apartmandaki dairelerde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri tedbir amaçlı binalarda oturanları tahliye etti. İstinat duvarının çöktüğü binada hasar oluştu.

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