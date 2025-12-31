×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da köprü altında şüpheli ölüm

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Gökdere Köprüsü#Şüpheli Ölüm
Bursada köprü altında şüpheli ölüm
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 05:10

Bursa'da bir kişinin hareketsiz halde yattığı ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 35 yaşındaki Nesip B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberin Devamı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Beyazıt Caddesi üzerindeki Gökdere Köprüsü'nün altında meydana gelen olayda, saat 01.30 sıralarında çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Bursada köprü altında şüpheli ölüm

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Nesip B. (35)'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursada köprü altında şüpheli ölüm

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Gökdere Köprüsü#Şüpheli Ölüm

BAKMADAN GEÇME!